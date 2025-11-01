È ancora presto per immaginare Marcus Thuram in panchina domani a Verona. Anche il Corriere dello Sport è sicuro: Chivu prenderà una decisione definitiva solo al termine della rifinitura di oggi, considerando che il francese ieri si è allenato totalmente con il gruppo. Il turnover più massiccio dovrebbe arrivare in Champions League, mentre domani al Bentegodi le rotazioni saranno gestite: in attacco Lautaro dovrebbe far coppia con Bonny, mentre Carlos Augusto può far tirare il fiato a uno tra Bastoni e Dimarco. L'altra novità sarà De Vrij o Acerbi al centro della difesa, per il resto tante conferme.

