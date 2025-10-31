Chivu pensa a qualche cambio di formazione per il lunch match di domenica che vedrà l'Inter sfidare l'Hellas Verona al Bentegodi. Le tre novità rispetto alla partita con la Fiorentina dovrebbero essere una per reparto: De Vrij al centro della difesa, Carlos Augusto sulla corsia di sinistra e Bonny in attacco. Lo riporta Sky Sport.

I giocatori che viaggiano invece verso la conferma sono dunque Sommer tra i pali, Akanji e Bastoni nella linea arretrata, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Sucic a centrocampo e Lautaro in avanti.