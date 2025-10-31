Su Sportitalia si raccontano i retroscena dell'acquisto di Petar Sucic da parte dell'Inter. Un colpo chiuso già a fine 2024, ben prima che la notizia emergesse, il che ha fatto sì che le avances tentate dalle altre pretendenti andassero a vuoto.

Sucic si infortunò gravemente a novembre dell'anno scorso, ma questo non scoraggiò la dirigenza interista, a cui erano arrivate relazioni su un possibile predestinato. Così sono andati a vuoto i tentativi del Milan, che aveva preso informazioni dirette approfittando della sfida in Champions contro la Dinamo Zagabria. A gennaio si fece avanti anche la Juventus con Giuntoli, ma nulla riuscì a smuovere Sucic rispetto alla sua volontà di andare all'Inter.

Stessa sorte per Atletico Madrid e Borussia Dortmund, che pure erano disposte a spendere anche di più: Sucic ha mantenuto fede alla promessa fatta ad Ausilio di diventare nerazzurro.