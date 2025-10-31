Per la prima volta in Italia, i grandi nomi del calcio internazionale si riuniranno in un forum, organizzato da SDA Bocconi School of Management con La Gazzetta dello Sport, dove si confronteranno per capire quali possono essere i sviluppi futuri dell'ecosistema calcistico e dello sport in generale. Venerdì 7 novembre si terrà infatti la prima edizione del Football Business Forum, un’occasione di confronto tra i massimi dirigenti continentali, investitori, esperti di finanza, media e innovatori di settore. Saranno ben quaranta gli speaker che prenderanno la parola nel corso di sei eventi, a partire dal presidente della UEFA Aleksndar Ceferin, in un panel che vedrà protagonisti anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e Alessandro Barnaba, fondatore di Merlyn Advisors e proprietario del Lilla: al centro del meeting, le opportunità di investimento nel futuro del calcio, una discussione che parte dall’ingresso nelle proprietà dei club dei fondi di investimento e ruoterà poi attorno alla disciplina imposta dal Fair Play Finanziario.

Focus anche sugli stadi con un confronto che vedrà protagonisti il presidente del Milan Paolo Scaroni, il direttore di Populous Declan Sharkey e il co-head of sports franchise di Goldman Sachs Greg Carey: l'incontro avrà come tema centrale le linee guida per la trasformazione degli stadi nella prima fonte di guadagno per i club, come avviene già in buona parte del mondo, e come gli impianti possano diventare anche un motore per la riqualificazione urbana.