La mediana dell'Inter potrebbe cambiare parzialmente look durante il mercato di gennaio. È quanto ipotizza La Gazzetta dello Sport, lanciando nuovamente la candidatura di Morten Frendrup del Genoa e prenderebbe il posto - probabilmente - di Andy Diouf, al momento ai margini del progetto di Chivu. Secondo la rosea, il tecnico ha capito di aver bisogno di un mediano equilibratore (da qui spiegato il tentativo estivo per Manu Koné) e la dirigenza l'avrebbe individuato nel danese, autentico recupera palloni (media di 5 a partita) e che nello scorso campionato ha chiuso in testa la classifica dei tackle vinti (61), dei dribbling frenati (34) e il primato degli intercetti (47) insieme a De Roon.

Per un centrocampista che entra, ce ne deve essere almeno uno che esce visti i sette presenti in rosa: ecco perché per La Gazzetta è immaginabile che proprio l'ex Lens possa partire in inverno, magari in prestito in una squadra che gli possa consentire di crescere. "Ma anche Zielinski per età (31 anni) e stipendio (4,5 milioni) può andare via se troverà un’offerta soddisfacente. E persino Frattesi, che ormai è confinato allo status di vice Barella, potrebbe manifestare il desiderio di cambiare aria per recuperare continuità nell’anno che - speriamo per l’Italia - si concluderà con il Mondiale", conclude il quotidiano.