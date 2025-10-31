Il prezzo totale per l'acquisto di stadio e aree limitrofe di San Siro da parte di Inter e Milan è di 197 milioni: come precisa il quotidiano Il Giornale, la prima tranche è di 73 milioni che tra IVA, tasse di registrazione e una quota dei debiti pregressi per opere non realizzate durante gli ultimi anni di concessione dello stadio salgono in realtà a una cifra intorno ai 100 milioni. La restante parte sarà rateizzata e garantita da fideiussione bancaria.

Palazzo Marino cederà a una newco partecipata al 50% a testa da Milan e Inter, il CEO in quota rossonera dovrebbe essere Filippo Guidotti Mori e in pole position per i nerazzurri c'è Massimiliano Catanese. Il lieve rallentamento dell’iter che ha portato allo slittamento del rogito non sarebbe imputabile né al Comune né ai club, ma ai tempi tecnici per i versamenti da parte del pool di banche. Dalle società trapela comunque ottimismo: l’obiettivo resta chiudere martedì.