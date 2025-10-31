Patrick Vieira resta sulla panchina del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore francese guiderà la squadra rossoblu nel prossimo turno di campionato contro il Sassuolo.

Il Genoa non ha ancora vinto in queste prime 9 partite di campionato ed è ultimo in classifica a quota 3 punti. Vieira ha diretto l’allenamento odierno, la decisione è maturata dopo un colloquio tra il nuovo direttore sportivo Lopez e l’allenatore.