Prendendo spunto dalle due ottime prove nelle recenti amichevoli della Nazionale Femminile contro Brasile e Giappone, Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, ha sottolineato la crescita dell'intero movimento. "Le partite molto equilibrate contro Giappone e Brasile confermano la crescita delle nostre ragazze e rappresentano un ottimo passo verso il percorso di qualificazione al prossimo Mondiale in Brasile - ha spiegato -. Siamo consapevoli del lavoro ancora da fare, ma il cammino delle Azzurre di Mister Soncin ci rende orgogliosi e dimostra che la strada intrapresa dalla Federazione è quella giusta".
Sezione: News / Data: Ven 31 ottobre 2025 alle 15:16
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
