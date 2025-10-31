La Lega Calcio Serie A sostiene per il decimo anno consecutivo #ioleggoperché, la campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori per favorire la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche italiane, in programma da venerdì 7 a domenica 16 novembre 2025.

La passione per la lettura va coltivata fin da bambini e rappresenta, insieme allo sport, un valore fondamentale per la crescita e l’educazione delle nuove generazioni. Per questo Lega Calcio Serie A supporta #ioleggoperchè fin dalla prima edizione e anche quest’anno, in occasione della decima giornata della Serie A Enilive, promuoverà su tutti i campi di calcio e sui propri canali di comunicazione numerose iniziative per invitare milioni di appassionati ad acquistare e donare libri alle biblioteche delle scuole.

Nel pre-gara di tutte le partite i calciatori e gli ufficiali di gara entreranno sul terreno di gioco tenendo in mano un libro, che sarà poi donato ai bambini che li accompagneranno in campo. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda una grafica dedicata poco prima del fischio di inizio di ogni gara.