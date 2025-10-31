Esplosione nell'Inter e poi, in futuro, il trasferimento al Real Madrid. È la previsione su Petar Sucic fatta da Sergej Jakirovic, tecnico dell'Hull City che ha portato il croato in prima squadra a 18 anni allo Zrinjski Mostar: "Mi aspetto che tra una o due stagioni diventerà il pilastro della squadra - dice a TMW -. La mia opinione è che dopo l'Inter giocherà nel Real Madrid. Come Kovačić".
La sorprende l'inserimento veloce che sta avendo all'Inter? Anche considerando quello che aveva notato in lui nel lanciarlo, qualche anno fa.
"Sarà inserito in una rotazione importante, e lo è davvero per l'Inter. Penso che il giocatore stia utilizzando davvero molto bene i minuti che ha a disposizione, perché cerca sempre di aiutare la squadra e mi sembra ci stia riuscendo. Onestamente me lo aspettavo".
Perché?
"Perché è sempre stato un giocatore di squadra, con un carattere forte e un'attitudine al lavoro particolare. Ovviamente, con ogni gol o assist, la sua fiducia cresce".
Quali sono state le migliori qualità che aveva intravisto in Petar?
"Come sapete Petar ha debuttato con me allo Zrinjski, in Champions League. Dopo il suo trasferimento alla Dinamo, dove ha giocato per l'Under 19, l'ho invitato allo Zrinjski in prestito per un anno. Lì ha fatto molti progressi a mio parere. Dopo la mia partenza per il Rijeka, ci siamo incontrati di nuovo alla Dinamo nel 2023/24, dove abbiamo lavorato brillantemente insieme, vinto il doppio titolo e siamo entrati in Champions League. La sua più grande qualità per me è la sua dedizione, le sue abitudini lavorative, la sua forza mentale, la sua grande mobilità e la sua comprensione del gioco del calcio. Gli piace e ama giocare a calcio così tanto che per lui non è un business o un lavoro, ma un gioco".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
