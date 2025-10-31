Massimo Orlando, interpellato da TMW Radio, si è espresso così sulla lotta al vertice. Di seguito le sue parole: "Juve? Sul discorso Scudetto dico di sì, ci sono squadre più forti come Inter e Napoli, ma ha tutto il tempo per rientrare. Se ha accettato un contratto di otto mesi, per rimettersi in gioco, vuol dire che è carico ed è importante questo sulle motivazioni per tornare avanti".