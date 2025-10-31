L'ex attaccante Emiliano Bonazzoli, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato di Pio Esposito, centravanti che si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A e in Champions con la maglia dell'Inter.

"Mi piace, un ragazzo che ha fatto la gavetta in Serie B. È giovanissimo, ora va protetto e coccolato. Ma è giusto dargli spazi, visto che è un patrimonio del calcio italiano", le sue parole.

Spazio poi all'arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus. "Lui ha tantissima esperienza, sia in Italia che internazionale. Ha carattere e personalità. Uno come lui ha tutto per capire le problematiche di un gruppo partito con obiettivi importanti e che non sta facendo bene - ha aggiunto -. Spalletti può entrare nei dettagli e risolvere questi problemi. La Juve ha ritrovato la vittoria, questo è un fattore importante per partire bene".