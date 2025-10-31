Sono due i giocatori squalificati dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la nona giornata di Serie A, che si è conclusa ieri con il pareggio a reti bianche tra Lazio e Pisa. Si tratta di Mattia Viti, espulso per somma di ammonizioni in occasione di Fiorentina Inter, e Adam Obert, ammonito da diffidato durante Cagliari-Sassuolo.

In chiave nerazzurra, si segnala la prima sanzione per Francesco Pio Esposito.