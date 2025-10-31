Mattinata di buone notizie da Appiano Gentile a pochi giorni da Hellas Verona-Inter, lunch match di Serie A in programma domenica al Bentegodi. Come aggiornano i colleghi di Sky Sport, infatti, oggi Marcus Thuram ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è da considerare recuperato per l'appuntamento contro i gialloblu.

La palla passa ora a Cristian Chivu, che deciderà tra oggi e domani se portarlo a Verona almeno in panchina per respirare l'aria della partita insieme ai compagni. "Non è scontato perché non è al 100% della condizione fisica, in quel caso il ritorno sarebbe eventualmente rinviato al match di Champions", precisa l'emittente satellitare. In attacco potrebbero proseguire le rotazioni, con Ange-Yoan Bonny accanto a Lautaro Martinez.