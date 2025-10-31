Nonostante il gol alla Fiorentina abbia attirato paragoni di altissimo livello (Zidane o Totti) secondo il Corriere della Sera determinati nomi non aiutano a capire chi è realmente Petar Sucic. Un centrocampista multiuso che può giocare in tantissimi moduli, che ha compiuto 22 anni sabato scorso, ha ancora l'apparecchio ai denti e studia italiano da febbraio.

Fin dai primi allenamenti ha impressionato compagni e staff, dopo aver scelto Milano su consiglio di Brozovic, Perisic e Kovacic. C'era anche la Juve in corsa, ma coi nerazzurri in corsa non c'è stata partita. Il ragazzo vede decine di partite in tv, ha voglia di migliorarsi ed è tornato alla ribalta dopo che nell'ultimo mese e mezzo sembrava aver perso posizioni a vantaggio di Zielinski. L'infortunio di Mkhitaryan gli ha invece tolto una patina di timidezza.