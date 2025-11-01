Ieri Marcus Thuram ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e torna finalmente a disposizione dopo l'infortunio rimediato circa un mese fa. La decisione sulla convocazione del francese per Verona arriverà dopo la rifinitura di questa mattina prima della partenza della squadra, prevista per il pomeriggio in pullman. "Naturalmente nessuno intende affrettare i tempi: dopo aver saltato tutte le partite di ottobre, Thuram rientrerà solo quando i rischi di una ricaduta saranno minimi - scrive La Gazzetta dello Sport -. E comunque non sarebbe in grado, domani, di giocare dal primo minuto. Se anche dovesse andare in panchina al Bentegodi, potrebbe essere utilizzato solo per un breve spezzone di partita. E poi magari aumentare il carico mercoledì sera in Champions, contro i kazaki del Kairat a San Siro".

Previsti tre cambi di formazione per il match contro i gialloblu: Carlos Augusto può prendere il posto di uno tra Dimarco e Bastoni, mentre al centro della difesa De Vrij è in ballottaggio con Bisseck. In attacco si rivedrà invece Bonny dal 1'.