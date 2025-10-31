Ultima Markets, broker multi-asset autorizzato che offre accesso a oltre 250 strumenti CFD tra forex, materie prime, indici e azioni. ha celebrato la sua partnership regionale per il territorio asiatico con FC Internazionale Milano in una riunione avvenuta presso la sede centrale dell'Inter, dove si sono riuniti i gruppi dirigenti di entrambi i marchi per una visita privata delle sale Heritage e Trophy e per la cerimonia ufficiale dell'apposizione delle firme nella sala stampa, alla presenza anche della leggenda nerazzurra Bobo Vieri. Il culmine dei festeggiamenti è avvenuto allo stadio San Siro, dove gli ospiti hanno assistito alla partita di Serie A tra Inter e Fiorentina.

"Essere lì dove le leggende del calcio hanno fatto la storia ci ricorda che la grandezza non è mai casuale. Si ottiene attraverso disciplina, visione e unità", ha affermato Jean-Philippe Mota, Board Director Ultima Markets. "Sono le stesse qualità che definiscono il modo in cui serviamo i nostri trader e plasmiamo il nostro marchio". Annunciata il 29 agosto 2025, la partnership ha continuato a evolversi attraverso valori condivisi di integrità, precisione e ambizione. Ha inoltre ispirato A Champion's Journey, l'ultima campagna di Ultima Markets che celebra la resilienza e i successi nel trading attraverso il punto di vista dello sport.