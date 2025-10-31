"Il campionato è molto interessante", sottolinea Gianluca Petrachi a TMW quando incalzato sulla lotta scudetto. Il direttore sportivo analizza le squadre al vertice della classifica partendo dal Milan: "Ha cambiato management, Tare ormai ha una mentalità consolidata e ha preso Allegri che è uno dei più bravi in quanto a gestione, sa comunicare con forza ai calciatori. Infatti il Milan ha un’identità, però è indietro all’Inter che da tre-quattro anni ha l’organico migliore in Italia. Il Napoli deve far crescere i nuovi acquisti che non stanno dando ciò che ci si aspettava, anche perché Conte impone carichi di lavoro importanti per uno straniero che arriva dall’estero. Resta il fatto che l’Inter è la più forte nella rosa, il Napoli ha un tecnico che è un valore aggiunto e se la giocherà alla grande e forse anche la Roma si inserirà in questa lotta, se si corregge bene a gennaio".