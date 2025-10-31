Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri come direttore di gara di Hellas Verona-Inter, lunch match della decima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 si avvarrà della collaborazione di Lo Cicero e Vecchi, con Collu quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Aureliano e Abisso. Tutte le designazioni:

UDINESE – ATALANTA Sabato 01/11 h.15.00

FABBRI

YOSHIKAWA – RICCI

IV: CALZAVARA

VAR: SERRA

AVAR: PICCININI

NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: CREZZINI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO

CREMONESE – JUVENTUS Sabato 01/11 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – MORO

IV: PEZZUTO

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA

H. VERONA – INTER h. 12.30

DOVERI

LO CICERO – VECCHI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

FIORENTINA – LECCE h. 15.00

RAPUANO

PALERMO – BARONE

IV: AYROLDI

VAR: MASSA

AVAR: MARESCA

TORINO – PISA h. 15.00

ARENA

BERTI – COLAROSSI

IV: ALLEGRETTA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SOZZA

PARMA – BOLOGNA h. 18.00

BONACINA

MASTRODONATO – POLITI

IV: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PICCININI

MILAN – ROMA h. 20.45

GUIDA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

SASSUOLO – GENOA Lunedì 03/11 h. 18.30

FELICIANI

ROSSI L. – DI MONTE

IV: DI MARCO

VAR: MARESCA

AVAR: MASSA

LAZIO – CAGLIARI Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO