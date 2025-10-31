Prosegue il periodo positivo di Aleksandar Stankovic. Protagonista di un avvio di stagione convincente con la maglia del Bruges, grazie al quale si è conquistato l'esordio con la Nazionale maggiore serba, il centrocampista classe 2005 stato premiato come miglior giocatore dei belgi per il mese di ottobre con il 28% delle preferenze espresse dai tifosi: il figlio d'arte ha battuto Brandon Mechele (25,3% dei voti) e Romeo Vermant (25,1% dei voti).

"Stanković si è distinto a ottobre per la sua costanza e versatilità in campo. È stato solido in difesa: preciso nei movimenti e abile nei duelli. Ma si è fatto notare anche in attacco, con momenti emozionanti e occasioni create in diverse partite. Per Aleksandar questo è il suo primo trofeo di Giocatore del Mese!", si legge sul sito del club belga.

Insignito del riconoscimento, Stankovic ha commentato non senza sorpresa questo traguardo personale: "Wow, grazie a tutti i miei compagni. Questo è un premio speciale per me", ha detto ai canali ufficiali del club l'ex canterano nerazzurro visibilmente emozionato. Prima di portare a spasso il premio per tutto il centro sportivo ricevendo le congratulazioni di compagni e staff.