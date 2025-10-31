Attraverso una nota ufficiale, la UEFA ha comunicato di avere ricevuto ben 15 manifestazioni di interesse da altrettante federazioni per l'organizzazione delle finali delle competizioni europee per il 2028 e il 2029. Spicca la presenza dell'Allianz Stadium di Torino che punta alle finali di Europa e Conference League, ma nell'elenco sono presenti anche le proposte per le finali di Champions League col 2028 che vede Monaco di Baviera unica pretendente dopo aver ospitato l'ultima edizione, e Londra e Barcellona pronte a giocarsi la finale 2029.

Ecco il dettaglio completo:

Finale di UEFA Champions League

2028

Germania: Monaco, Fußball Arena München

2029

Inghilterra: Londra, Wembley Stadium

Spagna: Barcellona, Camp Nou

Finale di UEFA Europa League

2028

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

Italia: Torino, Juventus Stadium

Romania: Bucarest, National Arena

Serbia: Belgrado, National Stadium

2029

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

Italia: Torino, Juventus Stadium

Romania: Bucarest, National Arena

Turchia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium

Finale di UEFA Conference League

2028

Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Ungheria: Budapest, Puskás Aréna

Italia: Torino, Juventus Stadium

Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

Polonia: Danzica, Arena Gdańsk

2029

Finlandia: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium

Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Ungheria: Budapest, Puskás Aréna

Italia: Torino, Juventus Stadium

Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)

Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk

Finale di UEFA Women’s Champions League

2028

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

Spagna: Bilbao, San Mamés Stadium

Svizzera: Basilea, St. Jakob Park

Turchia: Istanbul, Ali Sami Yen Stadium

2029

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

Repubblica d’Irlanda: Dublino, Dublin Arena

Svizzera: Basilea, St. Jakob-Park

Galles: Cardiff, National Stadium of Galles

“Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà le federazioni che ospiteranno le otto finali nel settembre 2026. La procedura di gara per la selezione delle città che ospiteranno le finali delle Competizioni UEFA per club 2028 e 2029 è stata avviata l’11 luglio 2025, con scadenza 22 ottobre 2025 per la manifestazione di interesse”, conclude la UEFA.