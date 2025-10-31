Attraverso una nota ufficiale, la UEFA ha comunicato di avere ricevuto ben 15 manifestazioni di interesse da altrettante federazioni per l'organizzazione delle finali delle competizioni europee per il 2028 e il 2029. Spicca la presenza dell'Allianz Stadium di Torino che punta alle finali di Europa e Conference League, ma nell'elenco sono presenti anche le proposte per le finali di Champions League col 2028 che vede Monaco di Baviera unica pretendente dopo aver ospitato l'ultima edizione, e Londra e Barcellona pronte a giocarsi la finale 2029.
Ecco il dettaglio completo:
Finale di UEFA Champions League
2028
Germania: Monaco, Fußball Arena München
2029
Inghilterra: Londra, Wembley Stadium
Spagna: Barcellona, Camp Nou
Finale di UEFA Europa League
2028
Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
Italia: Torino, Juventus Stadium
Romania: Bucarest, National Arena
Serbia: Belgrado, National Stadium
2029
Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
Italia: Torino, Juventus Stadium
Romania: Bucarest, National Arena
Turchia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium
Finale di UEFA Conference League
2028
Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy
Ungheria: Budapest, Puskás Aréna
Italia: Torino, Juventus Stadium
Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
Polonia: Danzica, Arena Gdańsk
2029
Finlandia: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium
Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy
Ungheria: Budapest, Puskás Aréna
Italia: Torino, Juventus Stadium
Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (solo una città ospitante e stadio da confermare al momento della presentazione dell’offerta)
Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk
Finale di UEFA Women’s Champions League
2028
Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais
Spagna: Bilbao, San Mamés Stadium
Svizzera: Basilea, St. Jakob Park
Turchia: Istanbul, Ali Sami Yen Stadium
2029
Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais
Repubblica d’Irlanda: Dublino, Dublin Arena
Svizzera: Basilea, St. Jakob-Park
Galles: Cardiff, National Stadium of Galles
“Il Comitato Esecutivo UEFA nominerà le federazioni che ospiteranno le otto finali nel settembre 2026. La procedura di gara per la selezione delle città che ospiteranno le finali delle Competizioni UEFA per club 2028 e 2029 è stata avviata l’11 luglio 2025, con scadenza 22 ottobre 2025 per la manifestazione di interesse”, conclude la UEFA.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:12 Turno infrasettimanale, su DAZN poco meno di 680mila spettatori per Inter-Fiorentina
- 19:57 Venerdì in Bocconi prima edizione del Football Business Forum: anche Marotta tra i protagonisti
- 19:43 Il 22 novembre torna nelle edicole l'album Calciatori Panini: Barella uomo copertina dell'Inter
- 19:29 UEFA, si lavora già alle finali del 2028 e del 2029: per la Champions League tre città in lizza
- 19:14 Il Sole 24 Ore - Oaktree passa nelle mani di Brookfield prima del rogito per San Siro: cosa cambia
- 19:00 Rivivi la diretta! THURAM is BACK, la PROBABILE e le ULTIME verso VERONA-INTER. SCHERZETTO di HALLOWEEN: ABISSO al VAR
- 18:52 UFFICIALE - Sassuolo, l'obiettivo Inter Muharemovic rinnova fino al 2031: "Questa per me è casa"
- 18:38 Genoa ultimo in campionato, Vieira confermato: guiderà la squadra rossoblu contro il Sassuolo
- 18:23 Emiliano Bonazzoli: "Esposito va protetto e coccolato. Lui è un patrimonio del calcio italiano"
- 18:09 L'analisi di Petrachi: "Campionato molto interessante. Resta il fatto che l'Inter è la più forte nella rosa"
- 17:55 Inter-Fiorentina, Calhanoglu al comando. Menzione per Sucic e Bisseck
- 17:41 Botta e risposta tra Marotta e Conte, il pensiero di Ulivieri: "Quella di Antonio è una dichiarazione da dirigente"
- 17:27 Inter Women, Andrés Sanz: "Roma forte, ma anche noi siamo un'ottima squadra. Dobbiamo dare il massimo"
- 17:13 Qui Hellas Verona - Domani la conferenza stampa pre-Inter di Zanetti: fissato l'orario
- 16:57 Sky - Bonny e non solo: Chivu pensa a tre novità di formazione (una per reparto). La probabile contro l'Hellas Verona
- 16:42 Il Giornale - San Siro, la firma del rogito slitta: ora il giorno da segnare sul calendario è martedì 4 novembre
- 16:28 U16, doppio test con l'Ucraina a Coverciano: due interisti tra i convocati di Pasqual
- 16:14 La Lega Serie A con #ioleggoperché per il decimo anno consecutivo: le iniziative in programma nel week-end
- 16:00 videoBruges, Stankovic eletto miglior giocatore del mese di ottobre: "Wow, è un premio speciale per me"
- 15:45 Giudice sportivo: due giocatori squalificati per un turno. Inter, prima sanzione per Esposito
- 15:30 Canovi cambia idea: "Scudetto, anche Inter e Roma in corsa con Napoli e Milan"
- 15:16 Calcagno: "Il movimento del calcio femminile italiano è in crescita, la strada intrapresa è quella giusta"
- 15:02 OM, De Zerbi: "Non so quante volte Pavard abbia fatto due autogol in tre giorni nella sua carriera"
- 14:48 Settore giovanile, sette squadre impegnate nel week-end: spicca la sfida dell'U20 contro il Frosinone
- 14:34 L'abbraccio tra Esposito e Dzeko dopo Inter-Fiorentina diventa social: il messaggio di Pio all'attaccante bosniaco
- 14:20 Jakirovic, l'ex allenatore di Sucic: "Diventerà un pilastro dell'Inter, poi secondo me andrà al Real Madrid"
- 14:06 Corsera - Sucic-gol, paragoni che non aiutano a capire. Inserimento Juve? Quando è arrivata l'Inter...
- 13:52 Spalletti sposa la Juve, Comolli spiega: "L'abbiamo scelto perché abbiamo visto come giocano le sue squadre"
- 13:38 Sky - L'Inter recupera Thuram: ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. Palla a Chivu: cosa filtra per Verona
- 13:24 GdS - L'Inter vuole un difensore per gennaio: Guehi il preferito, in lizza anche altri cinque nomi
- 13:10 Juve, Spalletti si presenta: "Spero di poter rientrare nel giro scudetto, anche Napoli e Inter hanno avuto difficoltà"
- 12:56 Serie A, i candidati al 'Player of The Month' di ottobre: Calhanoglu in lizza con altri cinque pretendenti
- 12:42 D'Ambrosio: "Dopo Madrid 2010 mi sono detto che dovevo giocare nell'Inter. Rimpianti? In finale di EL, ecco perché"
- 12:28 Arbitri decima giornata, le designazioni: Verona-Inter assegnata a Doveri, Aureliano-Abisso al VAR
- 12:14 Baschirotto: "L'attaccante che mi ha fatto più penare? Lautaro. Ma anche Thuram..."
- 12:00 La TELENOVELA TURCA, lo sfogo di LAUTI e MAROTTA. L'estate è alle spalle: CALHA si è ripreso l'INTER
- 11:44 Scholes svela: "L'Inter voleva prendermi dandomi uno stipendio enorme, ma la cosa svanì nel nulla. Il mio più grande rimpianto..."
- 11:30 Galli: "Fiorentina? Con l'Inter il punteggio poteva anche essere più pesante, ma..."
- 11:16 CdS - Calhanoglu si è ripreso la centralità in squadra. Fondamentale Chivu che...
- 11:02 SI - Sucic-Inter, il retroscena: colpo chiuso molto prima dei rumors. Superate almeno 4 concorrenti top
- 10:48 CdS - Fase difensiva da rivedere: ha funzionato Bisseck da centrale
- 10:34 La Repubblica - Mercato Inter, il borsino dei nuovi arrivati: quattro promossi e due rimandati
- 10:20 Bonazzoli: "Legatissimo a Dimarco. Inter? Non ero pronto. A Pio Esposito do un consiglio"
- 10:06 Qui Verona - Zanetti annuncia due indisponibili per l'Inter e un giocatore in bilico
- 09:52 TS - San Siro, i Comitati hanno ragione: ecco cosa dicono le carte
- 09:38 Cehaja (ex allenatore di Sucic): "Orgoglioso di Petar. Somiglia a Brozovic, ma farà anche meglio"
- 09:24 Mandorlini: "Scudetto, Inter favorita: al Napoli gira tutto bene. Pio come Luca Toni. Difesa da ringiovanire? Io terrei Acerbi, ma..."
- 09:10 GdS - Calhanoglu capocannoniere: l'estate difficile è già alle spalle
- 08:56 GdS - Finalmente Sucic: gli mancava proprio il gol. E Chivu è stato il primo a complimentarsi
- 08:42 Zenga: "Chivu ha un modo di esprimersi esaltante nel bene e nel male. E nell'Inter si vedono le sue idee"
- 08:28 GdS - Chivu padrone dell'Inter: "E ora mi diverto". Il rimprovero dopo Napoli...
- 08:14 GdS - Riecco Thuram: finalmente in gruppo dopo un mese. Chivu valuterà se...
- 08:00 CdS - Verso il Verona: Chivu prepara un po' di turnover, ma Lautaro non si tocca. La probabile formazione
- 00:00 Lo speck al posto del prosciutto
- 23:55 Cassano: "Gasperini e Conte i migliori allenatori in Serie A. L'Inter la più forte, Chivu sta facendo un lavoro eccezionale"
- 23:40 Gautieri: "L'Inter ha qualcosa in più delle altre. Ha avuto una reazione forte e importante"
- 23:26 Ventola: "Nel secondo tempo a San Siro c'è stata una magia del pubblico. Sucic? Giocata d'altra tempi, un gol pazzesco"
- 23:11 Coppa Italia Serie C, l’Inter affronterà il Renate agli ottavi: il tabellone completo
- 22:56 Sorrentino: "Nessuno come Calhanoglu. L'Inter non lo ha venduto perché è impossibile trovare un sostituto"
- 22:42 Pisa e Lazio non si fanno male: 0-0 e un punto a testa per Gilardino e Sarri
- 22:28 L'Inter U23 passa all'ultimo respiro: a Ospitaletto finisce 1-2, nerazzurri agli ottavi di Coppa Italia Serie C
- 22:24 Lazio, problemi fisici per Gila e Pellegrini: Sarri obbligato al cambio. Il 9 novembre c'è la sfida contro l'Inter
- 22:10 Cagliari, Pisacane: "Importante che Esposito si sia sbloccato. Abbiamo bisogno del gol degli attaccanti"
- 21:55 Pomeriggio speciale per Pio Esposito: il gioiello nerazzurro incontra i tifosi allo Store di San Babila
- 21:40 Qui Hellas Verona - Serdar e Unai Nunez da valutare in vista dell'Inter: il punto
- 21:25 Sky - Crisi Genoa: divorzio con Ottolini, cambia il direttore sportivo. Ancora nessuna decisione su Vieira
- 21:10 Michieletto: "Inter, amore a prima vista. Il mio umore dipende più dalle loro partite che dalle mie"
- 20:56 Daniele Lavia: "Tutta la mia famiglia è interista, quindi lo sono anche io. In ritiro vediamo le partite e..."
- 20:42 Barella 'spinge' Dzeko sotto la Curva Nord, l'Inter lo omaggia: "Interista una volta, interista per sempre"
- 20:27 Il primo gol rossoblu di Seba Esposito non basta: il Cagliari cade 2-1 in casa contro il Sassuolo. La decide Pinamonti