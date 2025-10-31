Il suo nome è tra quelli vagliati dall'Inter per la difesa del domani, ma in questo senso la strada per i nerazzurri si fa un po' più complicata perché quest'oggi il Sassuolo ha ufficializzato il rinnovo fino al 2031 di Tarik Muharemovic, prospetto importante della formazione di Fabio Grosso. Dopo la firma, il bosniaco ha espresso così la sua soddisfazione: "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto qui a Sassuolo, la società che mi ha dato, sin dal primo giorno, grande fiducia. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio procuratore, la società per la dimostrazione di fiducia e tutta la squadra per il supporto”.

Il difensore ha aggiunto: “Il mio obiettivo stagionale è quello di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione e personalmente di fare sempre meglio continuando a crescere come calciatore. Per me Sassuolo rappresenta casa. Qui ho fatto il passo più importante della mia carriera e ho vissuto i momenti più belli da giocatore a partire dalla vittoria del campionato di Serie B all’opportunità di giocare in Serie A. Ai miei compagni di squadra dico grazie per essere sempre al mio fianco, dobbiamo continuare in questa direzione, siamo forti, possiamo fare tanto per raggiungerei nostri obiettivi. Ai tifosi dico grazie per il supporto, ci vediamo presto allo stadio e continuiamo così!”.