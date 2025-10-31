L'Hellas Verona si prepara al lunch match con l'Inter, fissato per domenica alle ore 12.30 al Bentegodi. Il club gialloblu informa che domani, sabato 1 novembre, alle ore 15.30, il tecnico gialloblu Paolo Zanetti presenterà la partita contro i nerazzurri in conferenza stampa nella sede del club gialloblù in via Olanda 11 a Verona.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 31 ottobre 2025 alle 17:13
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
