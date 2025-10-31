Hakan Calhanoglu è tra i sei candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre in compagnia di Federico Bonazzoli (Cremonese), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Elia Caprile (Cagliari), Rafael Leao (Milan), André-Frank Zambo Anguissa (Napoli). Le nomination sono state decise tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.