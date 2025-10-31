Un interesse datato di settimane ma che adesso è diventato decisamente concreto: il gruppo Campari, colosso mondiale degli alcolici con sede a Sesto San Giovanni, ha messo nel mirino il Rimini, formazione di Serie C che sta vivendo un periodo particolarmente travagliato (è al momento ultimo in classifica nel girone B con un -1 ed era gravato da una zavorra di 12 punti di penalizzazione per violazioni amministrative). Secondo Il Resto del Carlino, la trattativa con l'attuale proprietaria Giusy Anna Scarcella sarebbe arrivata alla fase clou, con continui incontri per limare gli ultimi dettagli.

Campari Group negli ultimi anni si è avvicinato al mondo del pallone: da due stagioni è main sponsor, con il suo prodotto “Cynar Spritz”, del Venezia e vanta anche una partnership con l'Inter nell'ambito del progetto 'The Best of Milano Hospitality'.