Andrea Quaresmini, allenatore dell'Ospitaletto, ha parlato così dopo il ko in Coppa di C contro l'Inter U23: "Ero sicuro delle qualità di questi ragazzi e loro l’hanno dimostrato. Il risultato ci lascia un po’ di amarezza, ma ho capito di poter fare affidamento su questo gruppo. Vista la prestazione sono sempre più convinto che la squadra possa rimanere in Serie C".

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 31 ottobre 2025 alle 20:41
Autore: Niccolò Anfosso
