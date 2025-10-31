Francesco Pio Esposito ha voluto ringraziare anche pubblicamente Edin Dzeko per lo scambio di maglia avvenuto a margine di Inter-Fiorentina di mercoledì scorso. Il numero 94 dei nerazzurri ha pubblicato su Instagram il momento dell'abbraccio con uno dei suoi idoli calcistici, avvenuto sotto la Curva Nord, dove peraltro il bosniaco ha ricevuto l'applauso dei suoi ex tifosi.