Ospite sul canale Youtube 'The Overlap' (qui il video), Paul Scholes ha ricordato quel momento della sua carriera in cui alcuni media lo avevano accostato all'Inter, con tanto di titoloni sui giornali: "Era dopo Euro 2000, avevo 25 anni. L'Inter voleva darmi 4 milioni di sterline all'anno, esentasse - il ricordo dell'ex centrocampista inglese -. All'epoca era una cifra enorme, probabilmente era più del doppio di quanto guadagnavo allo United. Ricordo di aver letto la notizia sul giornale: 30 milioni di sterline all'Inter o qualcosa del genere. Ma non ne ho più sentito parlare. La cosa è semplicemente svanita nel nulla".

Scholes ha anche ammesso che la notizia dell'offerta era arrivata dall'agente di Ryan Giggs, Harry Swales, e che poi andò da Sir Alex Ferguson, suo allenatore ai Red Devils, per battere cassa: "In realtà ho trovato il coraggio, ho pensato: 'Andrò lo stesso'. Credo di aver detto qualcosa tipo: 'Penso di meritare più soldi o voglio guadagnare di più'. Lui tirò fuori quel piccolo libro nero che aveva sempre con sé, quindi sfoglia le pagine per circa cinque minuti e mi dice: 'No, penso che tu stia bene, va tutto bene. Penso che quello che prendi sia buono, sì. Va bene, grazie. Ci vediamo dopo'. Accidenti. L'aver fatto una cosa del genere è il mio più grande rimpianto nel calcio".