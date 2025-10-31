Non è ancora il momento per Said El Mala di pensare di lasciare il Colonia. Lo afferma chiaramente il direttore sportivo del club tedesco Thomas Kessler ai microfoni di Sport1: "Lui e la sua famiglia sono in un'ottima posizione per valutare la situazione. E lo sosterremo affinché cresca passo dopo passo con noi. Non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale".

Per blindare il giovane talento, il Colonia ha già provveduto al prolungamento di contratto: "Abbiamo avuto un lungo incontro con lui e i suoi rappresentanti quest'estate e abbiamo prolungato il suo contratto, che scade nel 2029, di un altro anno, fino al 2030. Il Colonia ha così dichiarato chiaramente che vediamo il nostro futuro con lui e siamo molto felici che Said sia con noi. Le aspettative a Colonia possono essere immense, anche a causa del contesto mediatico. Faremmo tutti bene a lavorare con lui con giudizio",