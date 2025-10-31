Non era pronosticabile in estate, secondo La Repubblica, che all'Inter facessero la differenza gente come Bonny o Sucic. Di Akanji si sapeva fosse un gran giocatore, ma mancava un Modric o De Bruyne. E invece il valore aggiunto dell'Inter di oggi sembra arrivare proprio dai nuovi, compreso Pio Esposito, tornato dallo Spezia. In particolare è Sucic l'uomo copertina, dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A (aveva già servito due assist con Torino e Sassuolo). Bene, come detto, anche Ange-Yoan Bonny, backup perfetto di Thuram.

E allora l'altra faccia, quella di chi non ha convinto, è rappresentata solo da due giocatori. Uno è Luis Henrique, l'altro è Diouf, costati assieme una cinquantina di milioni. Per Chivu "non sono ancora pronti". Non è detto che l'occasione per loro arrivi tra domenica e mercoledì, in campionato o Champions. Ci saranno invece di sicuro Bonny e Pio Esposito, anche perché Lautaro ha cominciato a dar segni di stanchezza.