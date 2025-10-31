La firma del rogito per il passaggio di San Siro alla newco controllata con il 50% a testa da Milan e Inter è slittata alla prossima settimana, a conferma di quanto rivelato ieri da Radiocor, che citava fonti finanziarie a proposito del dossier del nuovo stadio.

Stando a quanto riporta Il Giornale, svanita l'opzione di venerdì 31 ottobre, come peraltro trapelava già da fonti dei club mercoledì scorso, il nuovo giorno da segnare sul calendario è quello di martedì 4 novembre, un limite oltre il quale sarebbe troppo rischioso andare visto che l'11 scatterebbe il vincolo sul secondo anello del Meazza.