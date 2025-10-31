Una striscia di imbattibilità davvero consistente. L'Inter, come evidenziano i colleghi di Opta, è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l'Hellas Verona (25 vittorie e 5 pareggi, ndr). Solamente contro la Sampdoria (30, tra il 1961 e il 1977) i nerazzurri hanno registrato una serie di imbattibilità più lunga nella competizione.