Una striscia di imbattibilità davvero consistente. L'Inter, come evidenziano i colleghi di Opta, è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l'Hellas Verona (25 vittorie e 5 pareggi, ndr). Solamente contro la Sampdoria (30, tra il 1961 e il 1977) i nerazzurri hanno registrato una serie di imbattibilità più lunga nella competizione.

Sezione: Stats / Data: Ven 31 ottobre 2025 alle 22:07 / Fonte: Opta
Autore: Niccolò Anfosso
