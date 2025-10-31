Miglior marcatore fin qui del campionato insieme a Riccardo Orsolini del Bologna: magic moment per Hakan Calhanoglu, che sembrava un separato in casa dopo le vicende di inizio estate e che ora si è reinventato trascinatore a suon di gol della squadra di Cristian Chivu arrivando anche a scalzare dal trono di capocannoniere gli attaccanti, coloro che solitamente si contendono l'ambito scettro.

Vedere un centrocampista primeggiare la classifica dei cannonieri è un evento alquanto raro: per trovare l'ultimo pari ruolo di Calha al primo posto, inclusi i pari merito, alla fine della 9ª giornata in una stagione di Serie A bisogna risalire addirittura alla stagione 1993-1994, quando lo juventino Andreas Möller condivideva la vetta a quota 6 con Maurizio Ganz e Dely Valdés

Data: Ven 31 ottobre 2025 alle 21:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
