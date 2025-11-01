La vita nerazzurra di Yann Bisseck sembra essersi di nuovo capovolta. L'arrivo di Akanji gli ha 'chiuso' le porte come terzo difensore di destra, ma Chivu ha dimostrato con le parole e con i fatti di vederlo anche come centrale del reparto, ricevendo buone risposte nella gara contro la Fiorentina di Kean. Una svolta tattica che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe cambiare il suo futuro dopo le voci su un possibile addio, considerando anche i contratti in scadenza di Acerbi e De Vrij. Da non sottovalutare anche le ambizioni del tedesco, voglioso di conquistarsi una convocazione al Mondiale con la Germania.

"Adesso quella elaborata da Chivu rappresenta una nuova traccia su cui lavorare per Bisseck - scrive il Corsport -. Il tecnico romeno ci crede, vuole dare seguito a questo percorso anche perché considerare l’ex Aarhus solo come l’alternativa di Akanji (com’era stato con Pavard) significherebbe pregiudicare nuovi scenari che invece adesso stanno per schiudersi. Il tedesco classe 2000 inoltre ha le caratteristiche giuste per ricoprire il ruolo di centrale, potendo contare su 196 centimetri d’altezza e una stazza che gli permette di poter ingaggiare il duello fisico contro qualsiasi punta, oltre ad agevolare la contraerea sui palloni alti".



