Le indicazioni dall'infermeria dell'Hellas Verona in vista della sfida con l'Inter di domenica le ha date direttamente il tecnico Paolo Zanetti dopo la sconfitta patita con il Como. "Akpa-Akpro ha preso durante il riscaldamento una botta molto forte alla rotula, con taglio. Lo valuteremo. Nunez proveremo invece a recuperarlo per Lecce. Serdar a Como mi ha dato disponibilità di giocare anche se ha avuto un problema all’adduttore, ci proviamo per Lecce. Cose gravi però non ce ne sono, andremo in campo contro l’Inter con chi sta meglio".