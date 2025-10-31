Parlando in conferenza stampa del suo rapporto con la paura nel calcio, Roberto De Zerbi ha spiegato che, anche di fronte ad alcuni eventi negativi difficilmente spiegabili, deve continuare a vedere le cose con lucidità per il ruolo che ricopre: "Mi dispiacerebbe perdere ad Auxerre, ma sono nel calcio da molto tempo. Ci sono momenti in cui le cose sono più facili, altri in cui le cose sono più difficili - la premessa del tecnico dell'Olympique Marsiglia -. Emerson, per esempio, non so quanti cartellini gialli abbia ricevuto per simulazione in carriera, ma quel fatto ha cambiato la nostra partita. Non so quante volte Pavard abbia segnato due autogol in tre giorni in carriera (contro Sporting Lisbona e Lens, ndr). Devo vedere le cose più chiaramente, non pensare solo a questa partita. Un allenatore è sempre in pericolo, la sua panchina è sempre in difficoltà. Ho paura quando non do il massimo, ma penso di impegnarmi abbastanza per dare tutto".