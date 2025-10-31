"Siamo lieti di avere qui Luciano Spalletti per diversi ragioni e naturalmente è un grande esperto del calcio italiano". Daniel Comolli comincia a spiegare con queste parole la scelta della Juventus di puntare sull'ex tecnico dell'Inter, presentato oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore bianconero.

Il direttore generale juventino poi prosegue: "È la persona giusta per portare avanti il nostro progetto. Abbiamo sottoscritto un contratto fino a fine stagione, ma abbiamo un accordo per rinnovarlo a fine stagione e creare un rapporto a lungo termine con lui. Io e Luciano abbiamo capito che questo rapporto potesse essere perfetto, ma in questo anno ci incontreremo per rinnovare il nostro rapporto di lavoro. Abbiamo scelto Spalletti perché abbiamo visto come giocano le sue squadre. Io, Chiellini e Modesto siamo in contatto con la proprietà e abbiamo deciso insieme di ingaggiare mister Spalletti. È molto importante che questa decisione sia stata presa da tutti insieme".

