"Portare la fascia per la prima volta dall'inzio è un'emozione speciale". Sono queste le prime parole pronunciate da Federico Dimarco ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter sul Borussia Dortmund, arrivata anche grazie al suo ennesimo gol stagionale: "Abbiamo fatto una grande partita e creato tanto nel primo tempo senza riuscire a finalizzare, poi abbiamo fatto questi due gol che ci hanno fatto credere un po'... dalla panchina ce lo dicevano (come stavano andando le altre partite, ndr). Ce la giocheremo ai playoff".

Cosa hai ritrovatro per tornare a questi livelli?

"La serenità che mi mancava. La fiducia è la cosa princiale: più ne hai, meglio è. E poi le prestazioni, perché più fai bene, più sei contento e continui a pedalare in quella direzione".