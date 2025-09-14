"Non l'inizio che speravo in una partita sfrenata" ammette Manuel Akanji dopo l'esordio infausto con la maglia nerazzurra registrato ieri nel derby d'Italia vinto dalla Juventus. "Ma orgoglioso di far parte di questa squadra" scrive subito dopo, nel post pubblicato su Instagram attraverso il quale l'ex City esprime il dispiacere per il risultato ottenuto in casa dei bianconeri. 

Autore: Egle Patanè
