Cristian Chivu lavora per una piccola rivoluzione. Filosofica e tattica, come riporta oggi Tuttosport. Voleva già attuarla l'estate scorsa, passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1, inserendo Lookman e Koné, ma alla fine nessuno dei due è arrivato. Chivu aveva già notato la minor cilindrata rispetto alle "big" d'Europa anche nello straordinario percorso in Champions del 2024/25, nel quale erano state eliminate Bayern Monaco e Barcellona ma sfruttando un atteggiamento d'attesa, prima del ko pesante in finale con il Paris Saint-Germain.

Ora il tecnico pensa di nuovo a quella soluzione, aggiungendo elementi di spessore europeo come il centrocampista della Roma (titolare nella Francia di Deschamps) e Curtis Jones, abituato ai ritmi da Premier League. Senza dimenticare Nico Paz, che Chivu schiererebbe dietro le punte nel 3-4-2-1 o alla Luis Alberto in un 3-5-2, come mezzala. L'argentino è però un obiettivo che resta difficile.

Più realistico Koné, con l'aggiunta di Jones a cui verrà chiesto di fare quel che quest'anno non è riuscito a Frattesi, il jolly per un 3-4-2-1. L'inglese, che può adattarsi anche al 3-5-2, si aggiungerebbe a Calhanoglu (che in nazionale gioca in un centrocampo a due) e Barella, con Zielinski e Sucic come ricambi. L'altro trequartista a fianco di Jones sarebbe Lautaro o Thuram, che sanno come ruotare nei due ruoli da second trequartista o centravanti.