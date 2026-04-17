Nel Matchday Programme di Inter-Cagliari non manca lo spazio dedicato all'Inter femminile. La protagonista di questo ultimo numero è Telma Ívarsdóttir, portiere islandese classe 1999. “Quando gioco sono rumorosa, cerco di farmi sentire parecchio e credo che per un portiere questo sia un aspetto molto importante per tenere alta la concentrazione. Direi che anche nella vita sono così: rumorosa, sorridente, e cerco sempre di divertirmi. Sul campo invece credo che ci sia sempre spazio e margine per crescere e migliorare”.

“Arrivare a indossare la maglia dell’Inter significa tantissimo per me: è davvero un onore vestire i colori nerazzurri e sono davvero emozionata per questo finale di stagione tutto da vivere - dice ancora Ívarsdóttir - Tutta la mia vita gira intorno al calcio: mio padre era portiere e mi divertivo a guardarlo, ma nelle giovanili ero attaccante. Spostarmi tra i pali non è stata una mia scelta, semplicemente è successo e sono contenta di aver continuato in questo ruolo”.