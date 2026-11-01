12.30 - FISCHIO D'INIZIO AL MARULLA!
12.25 - Le squadre sono pronte a scendere il campo.
La Serie C torna allo stadio Marulla e lo fa in occasione della sfida valida per la 12ª giornata di campionato tra i padroni di casa del Cosenza e l'Inter U23. Dopo un prima parte di stagione che ha visto i calabresi costretti a giocare a Crotone per una serie di problematiche legate all'impianto, i cosentini accolgono i giovani nerazzurri da penultimi in classifica ad appena 6 punti di cui 4 raccolti nelle ultime quattro uscite, frutto di due sconfitte (contro Foggia e Bari, ndr), una vittoria (contro il Picerno, ndr) e un pareggio (contro il Savoia, ndr). I nerazzurri, al contrario, viaggiano sulle ali dell'entusiamo dopo il solido e confortante successo interno contro la Scafatese, oltreché che per gli altri punti recentemente ottenuti in trasferta contro il Giugliano e in casa contro il Sorrento. Ai ragazzi di Vecchi toccherà il compito di difendere la zona playoff recentemente conquistata con pieno merito. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali della sfida:
COSENZA (3-5-2): 1 Rizzo; 33 Dalmazzi, 26 Dametto, 4 Pascalau; 66 Cimino, 23 Palmieri, 6 Ndow, 14 Quieto, 67 Clemente; 7 Mcjannet, 17 Petrovic. A disposizione: 12 Iliev, 22 Rantuccio, 3 Giannini, 5 Contiliano, 9 Achour, 10 Energe, 11 Almaviva, 13 Cogoni, 15 D'Alena, 21 Ragone, 24 Dzepar, 29 Palazzino, 41 Contiero, 47 Baroni. Allenatore: Federico Coppitelli.
INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 5 Tosto; 2 Avitabile, 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 77 Amerighi, 6 Charlys, 29 Mancuso; 99 Fumagalli. A disposizione: 40 Galliera, 95 Raimondi, 3 Marello, 4 Cerpelletti, 11 Zuberek, 14 Bovo, 15 Stante, 21 Rocca, 23 Donato, 27 Aidoo, 28 El Mahboubi, 37 Sorino, 80 Garonetti. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Castellone.
Assistenti: D'Ettore - Romaniello.
IV Ufficiale: Decimo.
Operatore FVS: Gigliotti.
Autore: Carlo Alberto Gamba
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