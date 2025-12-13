Nonostante la sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta, Marco Palestra è stato uno dei migliori in campo per il Cagliari. L’esterno destro rossoblù ha commentato la gara ai microfoni di DAZN, soffermandosi sia sulla difficoltà della sfida sia sul suo percorso di crescita.

“È stata una partita difficile, Lookman è uno dei giocatori più forti del campionato”, ha ammesso Palestra, “ma mi sento bene e sto migliorando tanto anche nella fase difensiva”. Un’evoluzione che il classe 2003 attribuisce al lavoro quotidiano: “Per questo posso ringraziare il mister e i miei compagni, che mi mettono nelle condizioni di potermi esprimere al meglio”.

Alla domanda su cosa gli abbia detto Pisacane a fine gara, la risposta è arrivata con un sorriso: “Mi ha detto che ormai gli fanno sempre domande su di me, però va bene così: vuol dire che è una cosa positiva. Sono contento e ringrazio tanto il mister”.

I complimenti, però, non sembrano distrarlo: “Sono totalmente concentrato sul Cagliari”, ha chiarito Palestra. “Sono contentissimo di stare qui e penso solo a raggiungere la salvezza. Certo, le parole fanno piacere, ma non so cosa accadrà in futuro”.