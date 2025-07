Alle ore 18 inizierà l'Europeo Femminile per l'Italia di Soncin. Le azzurre, inserite nel Gruppo B che Portogallo e Spagna, oggi esordiranno nella competizione contro il Belgio in cui figurano anche le due nerazzurre Wullaert e Detruyer, con la prima in campo dall'inizio. Solo panchina, invece, per l'interista azzurra Serturini.

BELGIO (5-4-1): Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings, Eurlings; Wullaert. A disposizone: Evrard, Bastiaen, Philtjens, Van Kerkhoven, Wijnants, De Caigny, Dhont, Blom, Mertens, Iliano, Detruyer, Missipo.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Gugliemo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. A disposizione: Baldi, Durante, Oliviero, Schatzer, Piemonte, Bonansea, Piga, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Greggi, Cambiaghi.