Intercettato dai cronisti presenti all'ingresso degli uffici della Lega Serie A per l'assemblea odierna, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha commentato così la voce di mercato uscita sui media nelle ultime ore, secondo cui il club brianzolo avrebbe preso informazioni per Tomas Palacios: "Sì, ci sono stati dei discorsi con l'Inter, chiacchiere durante questo mese. E' la festa degli operatori di mercato, vengono qui a Milano tra hotel e ristoranti. Così passano la vita, è divertente. Ogni mille trattative ne vanno in porto l'1-2-3%. Qualcosa arriverà, qualcosa succederà. E' tutto dinamico, ogni giorno succede qualcosa".

Dal mercato, Galliani passa a un pronostico sulla lotta scudetto, rispondendo così a precisa domanda dell'inviato di FcInternews.it: "Io è dall'inizio dell'anno che lo penso, e mi spiace per i miei amici dell'Inter, ma il Napoli ha un vantaggio competitivo enorme avendo una sola competizione. Gli allenamenti mettono benzina nelle gambe, le partite la consumano".

Infine, Galliani offre una considerazione sul cammino delle italiane in Champions: "Il turno non è stato superato, il playoff va vinto. Guardiamo chi va direttamente agli ottavi, speriamo... Dobbiamo tenere il primo o il secondo posto nel ranking per avere cinque squadre in Champions, è una cosa fondamentale. L'altra sera ero in un ristorante di Roma, dove c'erano in una sola parlamentari milanisti e nell'altra gli interisti: tutti speravano vincessero entrambe le squadre in maniera intelligente perché serve per tutto il movimento. Il format? Affascina chi gioca la competizione perché prende quattrini, molto meno chi non la gioca".

