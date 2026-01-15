L’Inter – come appurato da FcInterNews - ha incontrato ieri pomeriggio Yusuf Kandemir, l’agente di Yann Bisseck, per fare un punto a 360° della situazione del tedesco. Il ragazzo è felice a Milano e lo stesso si può dire anche per il club di Viale della Liberazione, anche se l’ex Aarhus avrebbe (forse) sperato in un maggiore minutaggio in questa prima parte di stagione pure per mettersi in mostra con il CT Nagelsmann, visto l’obiettivo di far parte della spedizione del prossimo Mondiale.

Bisseck, pur consapevole di aver commesso qualche errore negli ultimi mesi, crede di essere cresciuto, sente la stima e la fiducia dell’ambiente nerazzurro e soprattutto ultimamente ha trovato minuti importanti. Motivo per cui si è iniziato a parlare anche di un possibile rinnovo con adeguamento di quel contratto prolungato ufficialmente solo la scorsa stagione (da un milione e mezzo annuali sino al 2029).

Insomma, l’Inter guarda al presente, ma pure al futuro: i dialoghi tra le parti per estendere la collaborazione lavorativa almeno di un’ulteriore annata, con adeguamento salariale, sono già incominciati

.