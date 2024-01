Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Michele Borrelli. Prepariamoci insieme alla trasferta delicata di Firenze in programma domenica sera.

L'Inter di Simone Inzaghi riparte in campionato dopo il successo in Supercoppa. Allegri intanto continua a "provocare", mentre De Laurentiis dà il "benservito" a Zielinski.