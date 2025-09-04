"La parola più importante è ritrovarsi", ha detto Nicolò Barella da Bergamo, dove il centrocampista interista ai microfoni di Sky Sport ha dettato 'le linee guida' della Nazionale di Rino Gattuso in vista della sfida contro l'Estonia. "È importante ritrovare la fiducia, la voglia di fare bene, di entrare in campo per rappresentare al meglio il nostro Paese. Credo sia questa la cosa più importante".

Vi siete confrontati su cosa non ha funzionato prima e cosa vi intriga di più ora?

"Sicuramente sono tante le cose che non hanno funzionato perché ci sono state due gestioni, l’ultimo periodo di Mancini e poi con Spalletti, in cui abbiamo avuto difficoltà quindi ritrovarci è la cosa più importante e seguire il mister che ci ha dato tanta tranquillità, fiducia e ci ha fatto lavorare molto bene. Noi dovremo ripagarlo con le nostre prestazioni e qualità che abbiamo sempre fatto e che ultimamente abbiamo fatto fatica a portare in campo".

Quali sono le insidie di questa partita tatticamente e come vi combinerete tu e Tonali?

"Non sappiamo se giochiamo, ma se giocassi con Sandro sarebbe un piacere come con Locatelli, Rovella e tutti gli altri. Dobbiamo trovare coesione tra di noi che ci ha sempre caratterizzati anche nella vittoria dell’Europeo. Il Mister in questo ci ha aiutati e penso che abbia tanta esperienza, ha alzato diciamo qualcosa di importante con la Nazionale e diciamo che ci sta aiutando a ritrovare questa voglia di stare insieme. Per quanto riguarda il modulo non lo so, sicuramente conta vincere con diversi gol perché per la differenza reti conta, ma la cosa che in questo momento dobbiamo ritrovare è la voglia di entrare in campo con fame, orgoglio e divertirci perché il divertimento perché ci sta sempre".