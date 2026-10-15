Secondo le indiscrezioni, un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani regnante del Qatar avrebbe contattato Oaktree per sondare la possibilità di acquistare una partecipazione nell'Inter. L'ipotesi è quella di entrare nel capitale con una quota minoritaria, lasciando il controllo al fondo americano, prima di un eventuale passaggio di consegne. Tutti i dettagli.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.