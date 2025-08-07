Il percorso europeo dell'Inter ha messo in risalto anche le prestazioni di Yann Sommer. Il portiere svizzero è stato inserito nella lista dei 10 candidati al Premio Yashin, una sorta di Pallone d'Oro riservato nella fattispecie ai migliori estremi difensori della stagione 2024/25. Tra i candidati figurano anche Gianluigi Donnarumma, campione d'Europa con il PSG proprio a discapito di Sommer. 

In lista anche Alisson Becker, Thibout Courtois, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Emiliano Martinez, Jan Oblak, David Raya e Matz Sels.

Data: Gio 07 agosto 2025 alle 14:16

